В массовых беспорядках на юге Казахстана погибли 8 человек, 40 пострадали - глава МВД

В результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) погибли 8 человек, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
"В ходе массовых беспорядков 8 человек от полученных травм скончались", - сказал Тургумбаев в субботу на брифинге в Нур-Султане.
По данным министра, 40 человек пострадали.
Глава МВД сказал, что конфликт начался в пятницу около 19:00, и изначально в нем принимали участие 70 "агрессивно настроенных жителей". Позже из-за провокационных действий и призывов некоторых участников число участников драки увеличилось до 300 человек.
"Участниками драки было оказано активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтом также были охвачены села Аукаты, Боланбатыр", - сказал министр.
"При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники полиции, двое - огнестрельные ранения", - отметил глава МВД.
Групповая драка в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла в минувшую пятницу. Полиция Жамбылской области устанавливает зачинщиков и участников конфликта, следственное управление ведет досудебное расследование по ст.293 (Хулиганство) Уголовного кодекса республики.
В субботу с заявлением в связи с этими событиями выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева, которой следует выяснить основные причины конфликта и обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера, а также совместно с акимом Жамбылской области организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших.
Токаев поручил оказать всю необходимую помощь всем семьям погибших и раненых.
"Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте", - отметил Токаев.
Вместе с тем президент поручил КНБ и Генпрокуратуре привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни после массовой драки в ряде населенных пунктов Кордайского района.
"Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", - говорится в заявлении Токаева.
Кроме того, президент поручил Генпрокурору "взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу".
"Виновные должны быть строго наказаны", - подчеркнул Токаев.
Во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане примут участие рекордное число кандидатов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722 - Госкомздрав КНР
Toyota открыла второй автомобильный завод в Мексике
Китайские трейдеры отменяют заказы на поставку меди, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства - FT
Россия в этом году будет поставлять газ Белоруссии на условиях 2019 года - Козак
Бердымухамедов поручил построить 300-метровую стелу в честь 30-летия независимости Туркменистана
Глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците медицинских масок из-за коронавируса
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе