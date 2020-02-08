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Дальнее зарубежье 08.02.2020 13:25

Афганский спецназ уничтожил тайник террористов с 2,5 тоннами взрывчатки

На востоке Афганистана бойцы спецназа национальной армии в ходе ночной операции уничтожили тайник с более 2,5 тоннами взрывчатки, принадлежащий боевикам движения "Талибан", сообщили в субботу в пресс-центре Минобороны страны.

"В ходе спецоперации на территории уезда Зурмат провинции Пактия был обнаружен и уничтожен тайник с более 2,5 тоннами взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Взрывчатка используется боевиками для производства самодельных взрывных устройств, жертвами которых становятся как военные, так и мирные жители.

Между тем, пресс-центр МВД Афганистана сообщил в субботу, что "на территории уезда Кала-и-Ках провинции Фарах подразделение полиции обнаружило и ликвидировало схрон талибов с 86-ю самодельными взрывными устройствами. В тайнике также обнаружены два автомата Калашникова, одна снайперская винтовка и пять мотоциклов", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ТАЙНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]