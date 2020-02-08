Афганский спецназ уничтожил тайник террористов с 2,5 тоннами взрывчатки

На востоке Афганистана бойцы спецназа национальной армии в ходе ночной операции уничтожили тайник с более 2,5 тоннами взрывчатки, принадлежащий боевикам движения "Талибан", сообщили в субботу в пресс-центре Минобороны страны.
"В ходе спецоперации на территории уезда Зурмат провинции Пактия был обнаружен и уничтожен тайник с более 2,5 тоннами взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Взрывчатка используется боевиками для производства самодельных взрывных устройств, жертвами которых становятся как военные, так и мирные жители.
Между тем, пресс-центр МВД Афганистана сообщил в субботу, что "на территории уезда Кала-и-Ках провинции Фарах подразделение полиции обнаружило и ликвидировало схрон талибов с 86-ю самодельными взрывными устройствами. В тайнике также обнаружены два автомата Калашникова, одна снайперская винтовка и пять мотоциклов", - говорится в сообщении.
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