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Дальнее зарубежье 08.02.2020 10:54

Первый случай гибели гражданина США от коронавируса произошел в Ухане

Гражданин США скончался от последствий заражения остроинфекционным коронавирусом в китайском городе Ухане, сообщает в субботу американская газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

По данным дипведомства, этому человеку было около 60 лет. Он скончался в четверг. Никаких других деталей о нем посольство не приводит.

"Мы направляем самые искренние соболезнования семье. Из уважения к частной жизни семьи, никаких других комментариев у нас не будет", - приводит The New York Times высказывания представителя американского посольства в Пекине.

Также стало известно, что среди умерших от коронавируса в Ухане оказался гражданин Японии. Он скончался в ночь на субботу, сообщила японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на МИД Японии.

Отмечается, что японец заболел 16 января, а 28 января у него был предварительно выявлен новый коронавирус. В то же время этот диагноз не был подтвержден на момент смерти: больнице сообщили, что причиной смерти стала "вирусная пневмония", но медики не уверены, что вызвана она была именно заражением коронавирусом.

Если диагноз подтвердится, умерший станет первой жертвой коронавируса среди граждан Японии.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом достигло 34 546 человек, зафиксированы 722 смертельных случая.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]