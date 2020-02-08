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Транспорт и связь 08.02.2020 14:09

Toyota открыла второй автомобильный завод в Мексике

Японская Toyota Motor Corp. открыла второй завод в Мексике, на нем будут собираться пикапы Tacoma.

На текущий момент компания уже инвестировала в завод, расположенный в мексиканском штате Гуанахуато, $700 млн. В пресс-релизе Toyota говорится, что в течение следующих нескольких лет компания намерена инвестировать еще $247 млн.

Автомобили Toyota, которые производятся в Мексике, в основном предназначены для экспорта в США и Канаду.

Японский автопроизводитель на этой неделе отчитался о результатах за третий квартал 2020 финансового года. Компания увеличила операционную прибыль более чем в четыре раза, что позволило ей улучшить прогноз на весь год.

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Тэги: МЕКСИКА, TOYOTA, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]