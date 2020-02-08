Toyota открыла второй автомобильный завод в Мексике

Японская Toyota Motor Corp. открыла второй завод в Мексике, на нем будут собираться пикапы Tacoma.
На текущий момент компания уже инвестировала в завод, расположенный в мексиканском штате Гуанахуато, $700 млн. В пресс-релизе Toyota говорится, что в течение следующих нескольких лет компания намерена инвестировать еще $247 млн.
Автомобили Toyota, которые производятся в Мексике, в основном предназначены для экспорта в США и Канаду.
Японский автопроизводитель на этой неделе отчитался о результатах за третий квартал 2020 финансового года. Компания увеличила операционную прибыль более чем в четыре раза, что позволило ей улучшить прогноз на весь год.
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