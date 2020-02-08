Бердымухамедов доволен темпами роста экономики Туркменистана, ростом экспорта

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что минувший год был для республики благополучным, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Выступив в пятницу с программной речью на правительственном заседании, он отметил, что несмотря на рост напряжения в геополитике и экономике, в 2019 году были достигнуты успехи.

Так, говоря об успехах в национальной экономике, туркменский лидер констатировал, что сохранены высокие темпы её роста. Он отметил, что рост ВВП в 2019 году составил 6,3%, в том числе 4,1% в промышленной отрасли, 14,2% - торговле, 10,1% - транспортной и коммуникационной сфере. Экспорт продукции по сравнению с 2018 годом вырос на 4,6%, превысив 9 млрд манатов ($2 млрд 571,4 млн по курсу ЦБ Туркменистана - ИФ).

Президент также отметил, что в прошлом году создано 11 тысяч новых рабочих мест, инфляция удерживалась в заданных параметрах, предприняты шаги по увеличению конкурентоспособности страны, развивались ключевые секторы национальной экономики.

"Практически во всех отраслях увеличились объёмы производства продукции, введены в строй новые, высокотехнологичные предприятия, проделана колоссальная работа по превращению страны в индустриально развитое государство", - сказал он.

Объёмы капиталовложений в строительную отрасль составили около $35 млрд. В истекшем году за счёт всех источников финансирования были сданы в эксплуатацию 1704 объекта производственного и социально-культурного назначения стоимостью около $10 млрд.

Отмечая достижения в сельском хозяйстве, президент сказал, что дайхане (крестьяне) и аграрии, заготовив около 1,7 млн тонн пшеницы, более 1 млн тонн хлопка, обеспечили продовольственную безопасность страны.

Говоря о продолжающейся реорганизации экономики на принципах рыночных отношений, глава Туркменистана подчеркнул, что, наряду с этим, взят курс на существенное повышение роли частной собственности и индивидуального предпринимательства, устранение на их пути барьеров и ограничений, тем самым снижая роль государства в экономике.

Президент отметил, что принят бюджет на 2020 год, в очередной раз повышены (на 10% - ИФ) размеры заработной платы, пенсий и государственных пособий, сообщает информагентство.