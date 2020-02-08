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Дальнее зарубежье 08.02.2020 13:01

Пункты турецкой армии в сирийском Идлибе функционируют, военнослужащие способны защитить себя - Минобороны Турции

Наблюдательные пункты турецкой армии в сирийской провинции Идлиб продолжают функционировать в штатном режиме, сообщило в субботу Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.

В оборонном ведомстве отметили, что турецкие военнослужащие на этих пунктах продолжают выполнять возложенную на них миссию и способны защитить себя с использованием вооружения и оборудования, которое находится в их распоряжении.

В соответствии с астанинскими соглашениями, Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру Идлибской зоны деэскалации. Часть из них оказалась в тылу сирийских правительственных сил.

При этом в Минобороны Турции вновь отметили, что в случае каких-либо новых ударов последует ответ, исходя из принципов самообороны.

Ранее на этой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМИЯ, ПОСТЫ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]