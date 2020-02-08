Пункты турецкой армии в сирийском Идлибе функционируют, военнослужащие способны защитить себя - Минобороны Турции

Наблюдательные пункты турецкой армии в сирийской провинции Идлиб продолжают функционировать в штатном режиме, сообщило в субботу Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.

В оборонном ведомстве отметили, что турецкие военнослужащие на этих пунктах продолжают выполнять возложенную на них миссию и способны защитить себя с использованием вооружения и оборудования, которое находится в их распоряжении.

В соответствии с астанинскими соглашениями, Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру Идлибской зоны деэскалации. Часть из них оказалась в тылу сирийских правительственных сил.

При этом в Минобороны Турции вновь отметили, что в случае каких-либо новых ударов последует ответ, исходя из принципов самообороны.

Ранее на этой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.