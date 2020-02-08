Пункты турецкой армии в сирийском Идлибе функционируют, военнослужащие способны защитить себя - Минобороны Турции

Наблюдательные пункты турецкой армии в сирийской провинции Идлиб продолжают функционировать в штатном режиме, сообщило в субботу Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.
В оборонном ведомстве отметили, что турецкие военнослужащие на этих пунктах продолжают выполнять возложенную на них миссию и способны защитить себя с использованием вооружения и оборудования, которое находится в их распоряжении.
В соответствии с астанинскими соглашениями, Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру Идлибской зоны деэскалации. Часть из них оказалась в тылу сирийских правительственных сил.
При этом в Минобороны Турции вновь отметили, что в случае каких-либо новых ударов последует ответ, исходя из принципов самообороны.
Ранее на этой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.
Во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане примут участие рекордное число кандидатов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722 - Госкомздрав КНР
Toyota открыла второй автомобильный завод в Мексике
Китайские трейдеры отменяют заказы на поставку меди, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства - FT
Россия в этом году будет поставлять газ Белоруссии на условиях 2019 года - Козак
Бердымухамедов поручил построить 300-метровую стелу в честь 30-летия независимости Туркменистана
Глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците медицинских масок из-за коронавируса
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе