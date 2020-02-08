Замгоссекретаря США по проблемам международной безопасности и нераспространения планирует визит в Вену и Лондон

Заместитель госсекретаря США по проблемам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд 10-14 февраля посетит Вену и Лондон, где обсудит вопросы контроля над вооружениями и проблемы нераспространения, информирует американское внешнеполитическое ведомство.
В сообщении госдепа отмечается, что "в Вене Форд примет участие в Международной конференции по ядерной безопасности, которую организует МАГАТЭ". Кроме того, он примет участие "во встречах министерского уровня".
О деталях встреч Форда госдеп не сообщает.
"В Лондоне Форд проведет двусторонние консультации и возглавит американскую делегацию на конференции пяти стран-подписантов Соглашения о ядерном нераспространении. Он также выступит с лекцией о политике в сфере контроля над вооружениями в Королевском объединенном исследовательском институте обороны и безопасности", - подчеркивается в сообщении госдепа США.
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