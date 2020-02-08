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Дальнее зарубежье 08.02.2020 17:40

Замгоссекретаря США по проблемам международной безопасности и нераспространения планирует визит в Вену и Лондон

Заместитель госсекретаря США по проблемам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд 10-14 февраля посетит Вену и Лондон, где обсудит вопросы контроля над вооружениями и проблемы нераспространения, информирует американское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении госдепа отмечается, что "в Вене Форд примет участие в Международной конференции по ядерной безопасности, которую организует МАГАТЭ". Кроме того, он примет участие "во встречах министерского уровня".

О деталях встреч Форда госдеп не сообщает.

"В Лондоне Форд проведет двусторонние консультации и возглавит американскую делегацию на конференции пяти стран-подписантов Соглашения о ядерном нераспространении. Он также выступит с лекцией о политике в сфере контроля над вооружениями в Королевском объединенном исследовательском институте обороны и безопасности", - подчеркивается в сообщении госдепа США.

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Тэги: США, ЗАМГОССЕКРЕТАРЯ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ, ТУРНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]