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Это интересно 08.02.2020 16:21

Самому пожилому избирателю в Азербайджане 126 лет – глава ЦИК

Самому пожилому избирателю в Азербайджане 126 лет, это Самарганд Аллахвердиева, заявил глава Центризбиркома Мазахир Панахов.

«Самый возрастной избиратель, имеющий право голоса на досрочных парламентских выборах 9 февраля – это Самарганд Аллахвердиева, 1894 года рождения, проживающая в Бардинском районе», - сказал Панахов на пресс-конференции в субботу.

По его словам, самый пожилой мужчина – 108-летний Шахверди Ахмедов, вынужденный переселенец из Лачинского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря 2019 года подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане впервые в истории. В них примет участие рекордное число кандидатов – 1 314.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]