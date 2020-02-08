Самому пожилому избирателю в Азербайджане 126 лет – глава ЦИК

Самому пожилому избирателю в Азербайджане 126 лет, это Самарганд Аллахвердиева, заявил глава Центризбиркома Мазахир Панахов.
«Самый возрастной избиратель, имеющий право голоса на досрочных парламентских выборах 9 февраля – это Самарганд Аллахвердиева, 1894 года рождения, проживающая в Бардинском районе», - сказал Панахов на пресс-конференции в субботу.
По его словам, самый пожилой мужчина – 108-летний Шахверди Ахмедов, вынужденный переселенец из Лачинского района.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря 2019 года подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане впервые в истории. В них примет участие рекордное число кандидатов – 1 314.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.
Х.Насирзаде
Во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане примут участие рекордное число кандидатов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
«День тишины» наступил в Азербайджане перед досрочными парламентскими выборами
Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за сильного шторма
"Нафтогаз" в 2019г увеличил добычу нефти с газоконденсатом на 5,7%
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Латвия планирует построить некий военный объект на границе с РФ
В украинско-американских учениях "Си Бриз-2020" примут участие 20 стран, в том числе Южная Корея и Япония
Иностранцев нет среди погибших и пострадавших при стрельбе в таиландской провинции Накхон Ратчасима - посольство РФ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе