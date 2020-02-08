Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.02.2020 18:27

Евросоюзу нужна стратегия отношений с США, Россией и Китаем - Боррель

Евросоюзу необходимо выработать стратегию отношений с глобальными игроками - США, Китаем и Россией, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, опубликованной в субботу в газете Tagesspiegel.

По его словам, страны ЕС должны "серьезно начать выстраивать основательные концепции по работе с сегодняшними глобальными игроками, США, Китаем и Россией".

"Эти игроки во многом различаются, но они все практикуют привязку к темам и политику власти", - пишет Боррель. По его словам, Евросоюз должен реагировать на проявления этого более "дифференцированно" и тонко.

"Но не нужно поддаваться иллюзиям, мы должны быть готовы защищать интересы ЕС и согласованного международного порядка", - указал дипломат.

Кроме этого, по его словам, ЕС должен поддержать оружейное эмбарго в Ливии и Совместный всеобъемлющий план действий СВПД по иранскому атому.

"Если мы хотим, чтобы соглашение по атому с Ираном сохранялось, мы должны позаботиться о том, чтобы Иран выиграл от соблюдения соглашения", - сказал Боррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ОТНОШЕНИЯ, РОССИЯ, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


Азербайджан не стоит перед выбором: или ЕС или Евразийский экономический союз – Мамедъяров ЕС приветствует развитие переговоров с Ираном - Могерини Переговоры между ЕС и Азербайджаном по новому соглашению о партнерстве вступают в решающую фазу - Могерини В ЕС представили 10 мер в области отношений с Китаем Лавров пока не видит условий для возвращения отношений России и ЕС в нормальное русло Азербайджан хочет выстроить с ЕС равноправное сотрудничество - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]