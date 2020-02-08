Евросоюзу нужна стратегия отношений с США, Россией и Китаем - Боррель

Евросоюзу необходимо выработать стратегию отношений с глобальными игроками - США, Китаем и Россией, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, опубликованной в субботу в газете Tagesspiegel.
По его словам, страны ЕС должны "серьезно начать выстраивать основательные концепции по работе с сегодняшними глобальными игроками, США, Китаем и Россией".
"Эти игроки во многом различаются, но они все практикуют привязку к темам и политику власти", - пишет Боррель. По его словам, Евросоюз должен реагировать на проявления этого более "дифференцированно" и тонко.
"Но не нужно поддаваться иллюзиям, мы должны быть готовы защищать интересы ЕС и согласованного международного порядка", - указал дипломат.
Кроме этого, по его словам, ЕС должен поддержать оружейное эмбарго в Ливии и Совместный всеобъемлющий план действий СВПД по иранскому атому.
"Если мы хотим, чтобы соглашение по атому с Ираном сохранялось, мы должны позаботиться о том, чтобы Иран выиграл от соблюдения соглашения", - сказал Боррель.
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