Евросоюзу нужна стратегия отношений с США, Россией и Китаем - Боррель

Евросоюзу необходимо выработать стратегию отношений с глобальными игроками - США, Китаем и Россией, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, опубликованной в субботу в газете Tagesspiegel.

По его словам, страны ЕС должны "серьезно начать выстраивать основательные концепции по работе с сегодняшними глобальными игроками, США, Китаем и Россией".

"Эти игроки во многом различаются, но они все практикуют привязку к темам и политику власти", - пишет Боррель. По его словам, Евросоюз должен реагировать на проявления этого более "дифференцированно" и тонко.

"Но не нужно поддаваться иллюзиям, мы должны быть готовы защищать интересы ЕС и согласованного международного порядка", - указал дипломат.

Кроме этого, по его словам, ЕС должен поддержать оружейное эмбарго в Ливии и Совместный всеобъемлющий план действий СВПД по иранскому атому.

"Если мы хотим, чтобы соглашение по атому с Ираном сохранялось, мы должны позаботиться о том, чтобы Иран выиграл от соблюдения соглашения", - сказал Боррель.