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Дальнее зарубежье 08.02.2020 16:36

Солдат армии Таиланда застрелил двух сослуживцев, затем учинил стрельбу в городе

Военнослужащий армии Таиланда в субботу застрелил двух офицеров в городе Корате северо-восточнее Бангкока, затем угнал военный автомобиль и открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра, сообщает таиландский новостной портал Khaosod.

По поступающим с места события данным, он мог убить более 10 человек.

Личность военнослужащего уже определена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях. На одной записи он говорит: "Я устал, я больше не могу двигать пальцами".

В полицейском управлении города жителям рекомендуют держаться подальше от места события, поскольку совместная операция при участии армии и полиции продолжается.

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Тэги: ТАИЛАНД, ВОЕННЫЙ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]