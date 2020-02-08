Солдат армии Таиланда застрелил двух сослуживцев, затем учинил стрельбу в городе

Военнослужащий армии Таиланда в субботу застрелил двух офицеров в городе Корате северо-восточнее Бангкока, затем угнал военный автомобиль и открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра, сообщает таиландский новостной портал Khaosod.
По поступающим с места события данным, он мог убить более 10 человек.
Личность военнослужащего уже определена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях. На одной записи он говорит: "Я устал, я больше не могу двигать пальцами".
В полицейском управлении города жителям рекомендуют держаться подальше от места события, поскольку совместная операция при участии армии и полиции продолжается.
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