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СНГ 08.02.2020 21:00

В украинско-американских учениях "Си Бриз-2020" примут участие 20 стран, в том числе Южная Корея и Япония

В 2020 году к участию в украинско-американских командно-штабных учениях "Си Бриз" присоединились два десятка стран, сообщает в субботу Государственная пограничная служба Украины.

"Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Как отметил руководитель учений от Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато, важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории "Си Бриз" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных сил Норвегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели в Одессе многонациональный штаб согласовывал концепцию будущих маневров. Так, в штабе работали специалисты Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции.

От Госпогранслужбы Украины в "Си Бриз - 2020" запланировано участие 7 единиц корабельно-катерного состава и 3 отделов специальных действий Морской охраны, пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда и специального отряда "Дозор", самолета и вертолета пограничной авиации. В общей сложности более 200 пограничников будут задействованы в морском, сухопутном, противодиверсионном водолазном и воздушном компонентах учений.

"В течение июльских двух недель пограничники будут задействованы и в маневрировании, и в разнородных стрельбах, в десантировании с помощью специальных устройств, и без парашютов, в принудительной остановке судна-нарушителя одновременно с воды и с воздуха, в надводных и подводных поисках и в захвате плацдармов в составе интернационального подразделения", - добавили в ведомстве.

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Тэги: УКРАИНА, США, ЧЕРНОМОРЬЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]