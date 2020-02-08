Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт

Члены правительственной комиссии Казахстана во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым, прибывшие в субботу в Кордайский район Жамбылской области, где накануне произошли массовые беспорядки, пообщались со старейшинами, сообщила пресс-служба правительства.

В ходе беседы с аксакалами района Сапарбаев спросил об основных причинах произошедшего конфликта.

"Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля", - сказал житель села Сортобе Арли Мусаров.

Вице-премьер обратился к старейшинам за помощью в урегулировании конфликта.

"Мы просим вас как аксакалов, имеющих авторитет в обществе, разъяснить жителям, что мы приехали для объективного выяснения обстоятельств. Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе", - отметил Сапарбаев.

В Кордайском районе правительственная комиссия ознакомится в текущей ситуацией в населенных пунктах Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе, проведет ряд встреч с местными жителями, семьями погибших в ходе инцидента, навестит пострадавших, осмотрит жилые дома, социальные и коммерческие объекты, говорится в сообщении.

Также на местах будут приняты оперативные меры по решению вопросов социально-экономического и гуманитарного характера. Совместно с акиматом области будет оказана помощь в организации похорон погибших, оценке ущерба и восстановлении пострадавшей собственности, отмечается в информации.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла групповая драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 8 человек, еще 40 пострадали, в том числе несколько сотрудников полиции. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. По подозрению в участии в беспорядках задержаны 47 человек. По данному факту ведется досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики.

В субботу с заявлением в связи с этими событиями выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Президент призвал казахстанцев сохранять единство страны и не позволить отдельным лицам его нарушить. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе, которой следует выяснить основные причины конфликта и обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера, а также совместно с акимом Жамбылской области организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших.

Вместе с тем президент поручил КНБ и Генпрокуратуре привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни после массовой драки в ряде населенных пунктов Кордайского района.

"Виновные должны быть строго наказаны", - резюмировал Токаев.