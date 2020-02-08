Открывший огонь по посетителям торгового центра в Таиланде удерживает заложников

Солдат, устроивший в субботу стрельбу в городе Корате на северо-востоке Таиланда, взял в заложники 16 человек, которых он удерживает на четвертом этаже торгового комплекса, где ранее он открыл стрельбу по посетителям, сообщает местное телевидение.

По его данным, в здании торгового комплекса работает спецназ.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города.

По поступающим с места события данным, он мог убить более 10 человек.

Личность военнослужащего уже определена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях.