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Дальнее зарубежье 08.02.2020 17:14

Открывший огонь по посетителям торгового центра в Таиланде удерживает заложников

Солдат, устроивший в субботу стрельбу в городе Корате на северо-востоке Таиланда, взял в заложники 16 человек, которых он удерживает на четвертом этаже торгового комплекса, где ранее он открыл стрельбу по посетителям, сообщает местное телевидение.

По его данным, в здании торгового комплекса работает спецназ.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города.

По поступающим с места события данным, он мог убить более 10 человек.

Личность военнослужащего уже определена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАИЛАНД, СОЛДАТ, ЗАЛОЖНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]