Латвия планирует построить некий военный объект на границе с РФ

Министерство обороны Латвии подготовило проект приказа кабинета министров об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.
Военное ведомство не уточнило, для каких целей будет использоваться участок, поскольку доступ к данной информации ограничен.
В проекте приказа кабмина говорится, что согласно принятому предыдущим правительством в 2016 году решению, был утверждён план действий по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством и модернизацию существующих систем ПВО.
В 2018 году правительство одобрило отчуждение данного земельного участка для нужд национальной обороны и строительства на нём военной инфраструктуры.
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