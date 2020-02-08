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Дальнее зарубежье 08.02.2020 21:26

Латвия планирует построить некий военный объект на границе с РФ

Министерство обороны Латвии подготовило проект приказа кабинета министров об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.

Военное ведомство не уточнило, для каких целей будет использоваться участок, поскольку доступ к данной информации ограничен.

В проекте приказа кабмина говорится, что согласно принятому предыдущим правительством в 2016 году решению, был утверждён план действий по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством и модернизацию существующих систем ПВО.

В 2018 году правительство одобрило отчуждение данного земельного участка для нужд национальной обороны и строительства на нём военной инфраструктуры.

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Тэги: ЛАТВИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПВО, ОБЪЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]