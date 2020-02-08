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Дальнее зарубежье 08.02.2020 19:30

Число жертв военнослужащего в Таиланде достигло 17

Минимум 17 человек были убиты военнослужащим в городе Корат на северо-востоке Таиланда, сообщает в субботу газета The Bangkok Post со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается также о 14 пострадавших.

Ранее стало известно, что солдат убил командира и двоих сослуживцев, после чего отправился в торговый центр, по дороге продолжая стрелять. В торговом центре он, по предварительным данным, удерживает в заложниках 16 человек.

Новостной сайт Khaosod сообщает, что военнослужащему удалось похитить из военной части около 700 патронов. Он является профессиональным стрелком.

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Тэги: ТАИЛАНД, ЧП, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]