Число жертв военнослужащего в Таиланде достигло 17

Минимум 17 человек были убиты военнослужащим в городе Корат на северо-востоке Таиланда, сообщает в субботу газета The Bangkok Post со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщается также о 14 пострадавших.
Ранее стало известно, что солдат убил командира и двоих сослуживцев, после чего отправился в торговый центр, по дороге продолжая стрелять. В торговом центре он, по предварительным данным, удерживает в заложниках 16 человек.
Новостной сайт Khaosod сообщает, что военнослужащему удалось похитить из военной части около 700 патронов. Он является профессиональным стрелком.
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