Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за сильного шторма

Шторм на Черном море парализовал в субботу работу портов Грузии - Поти и Батуми, приостановлены операции по приему и выпуску судов.
Как сообщил "Интерфаксу" капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе, сила шторма составляет порядка 5-6 баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.
"Из-за сильного ветра работы приостановлены и в самом порту, где сейчас находятся шесть судов, в море на рейде стоят четыре корабля", - сказал Тавберидзе.
Аналогичная ситуация в порту Батуми, где сильный шторм также не позволяет принимать и выпускать суда.
По информации дежурного порта, в открытом море сейчас дрейфуют три корабля, в порту - один танкер, однако из-за сильного ветра все работы приостановлены.
Гидрографическая служба Грузии прогнозирует, что к ночи на воскресенье ветер усилится до 15 м в секунду, а шторм на море сохранится в течение трех дней.
Портом Поти управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk. Батумский порт находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".
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