Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 08.02.2020 20:00

Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за сильного шторма

Шторм на Черном море парализовал в субботу работу портов Грузии - Поти и Батуми, приостановлены операции по приему и выпуску судов.

Как сообщил "Интерфаксу" капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе, сила шторма составляет порядка 5-6 баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.

"Из-за сильного ветра работы приостановлены и в самом порту, где сейчас находятся шесть судов, в море на рейде стоят четыре корабля", - сказал Тавберидзе.

Аналогичная ситуация в порту Батуми, где сильный шторм также не позволяет принимать и выпускать суда.

По информации дежурного порта, в открытом море сейчас дрейфуют три корабля, в порту - один танкер, однако из-за сильного ветра все работы приостановлены.

Гидрографическая служба Грузии прогнозирует, что к ночи на воскресенье ветер усилится до 15 м в секунду, а шторм на море сохранится в течение трех дней.

Портом Поти управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk. Батумский порт находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПОРТЫ, ШТРОМ


Похожие новости


Объем транспортировки азербайджанской нефти через порт Супса в I квартале вырос на 10% Морские порты и терминалы Грузии за 9 месяцев снизили перевалку на 10,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]