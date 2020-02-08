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Дальнее зарубежье 08.02.2020 22:45

Норвежская водка и спирт пополнили реестр защищенных географических названий ЕС

Европейская комиссия одобрила включение в реестр защищенных географических указаний "Норвежской водки" (Norsk Vodka) и питьевого спирта "Норвежский Аквавит" (Norsk Akvavit).

"Норвежская водка" известна своим нейтральным запахом с чистым вкусом, что делает ее идеальной для различных коктейлей", - отмечается в коммюнике ЕК.

Изготовляемая из картофеля или зерна, она производится в три этапа: сбраживания, перегонки и процесса постдистилляции, которые должны осуществляться на территории Норвегии. Этот производственный процесс следует традиции, восходящей к Бергену 1531 года. Берген был торговым центром норвежского рыболовства, родиной торговых и гастрономических традиций Норвегии.

"Норвежский Аквавит" - это спирт, получаемый из картофеля путем перегонки с ароматными травами и специями, и выдержанный в деревянных бочках. Аквавит в Норвегии популярен во время праздников, таких как Рождество.

Норвегия не входит в ЕС, но является членом Европейского экономического пространства (ЕЭП).

В реестре ЕС защищено 33 географических указания из третьих стран (включая продукты питания, вина и спиртные напитки), которые пользуются такой же защитой и добавленной стоимостью на рынке, что и продукты, защищенные в ЕС.

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Тэги: ЕС, НОРВЕГИЯ, АЛКОГОЛЬ, РЕЕСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]