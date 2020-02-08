Норвежская водка и спирт пополнили реестр защищенных географических названий ЕС

Европейская комиссия одобрила включение в реестр защищенных географических указаний "Норвежской водки" (Norsk Vodka) и питьевого спирта "Норвежский Аквавит" (Norsk Akvavit).
"Норвежская водка" известна своим нейтральным запахом с чистым вкусом, что делает ее идеальной для различных коктейлей", - отмечается в коммюнике ЕК.
Изготовляемая из картофеля или зерна, она производится в три этапа: сбраживания, перегонки и процесса постдистилляции, которые должны осуществляться на территории Норвегии. Этот производственный процесс следует традиции, восходящей к Бергену 1531 года. Берген был торговым центром норвежского рыболовства, родиной торговых и гастрономических традиций Норвегии.
"Норвежский Аквавит" - это спирт, получаемый из картофеля путем перегонки с ароматными травами и специями, и выдержанный в деревянных бочках. Аквавит в Норвегии популярен во время праздников, таких как Рождество.
Норвегия не входит в ЕС, но является членом Европейского экономического пространства (ЕЭП).
В реестре ЕС защищено 33 географических указания из третьих стран (включая продукты питания, вина и спиртные напитки), которые пользуются такой же защитой и добавленной стоимостью на рынке, что и продукты, защищенные в ЕС.
В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы
Во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане примут участие рекордное число кандидатов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за сильного шторма
"Нафтогаз" в 2019г увеличил добычу нефти с газоконденсатом на 5,7%
Жилой дом горит на юге Азербайджана
Сибирские ученые разработали перспективное средство для комплексной терапии диабета 2-го типа
Самому пожилому избирателю в Азербайджане 126 лет – глава ЦИК
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе