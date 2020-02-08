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Происшествия 08.02.2020 20:17

Жилой дом горит на юге Азербайджана

Пожар произошел в субботу в четырехэтажном жилом здании в городе Нефтчала Нефтчалинского района (на юге Азербайджана -ИФ), сообщает МЧС.

"На горячую линию МЧС поступило сообщение о возгорании кровли четырехэтажного жилого здания по проспекту Г.Алиева. К месту происшествия привлечены силы пожаротушения Государственной противопожарной службы", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Жители здания, состоящего из 40 квартир, эвакуированы.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗДАНИЕ, ЖИЛОЕ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]