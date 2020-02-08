Жилой дом горит на юге Азербайджана

Пожар произошел в субботу в четырехэтажном жилом здании в городе Нефтчала Нефтчалинского района (на юге Азербайджана -ИФ), сообщает МЧС.

"На горячую линию МЧС поступило сообщение о возгорании кровли четырехэтажного жилого здания по проспекту Г.Алиева. К месту происшествия привлечены силы пожаротушения Государственной противопожарной службы", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Жители здания, состоящего из 40 квартир, эвакуированы.

Н.Аббасова