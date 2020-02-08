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08.02.2020 20:27

Иностранцев нет среди погибших и пострадавших при стрельбе в таиландской провинции Накхон Ратчасима - посольство РФ

Российское посольство в Таиланде информирует, что ни россияне, ни другие иностранцы не пострадали в результате ЧП со стрельбой на северо-востоке этой страны.

"По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23.00 местного времени, иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхон Ратчасима отсутствуют", - проинформировала дипмиссия в своем фейсбуке.

"Посольство продолжает следить за развитием ситуации", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города, известного также как Корат.

"В настоящее время преступник укрывается в местном торговом центре, удерживая несколько заложников. Посольство выясняет у властей обстоятельства произошедшего, в том числе, были ли там российские граждане. При этом хотели бы подчеркнуть, что г. Накхон Ратчасима находится вдалеке от основных туристических районов Таиланда", - отметили ранее в российском посольстве.

Тем временем чрезвычайная спасательная служба в Бангкоке сообщает, что число погибших в результате стрельбы сначала военной части, а затем в торговом центре города Корат достигло 17 человек. В министерстве здравоохранения жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.

По поступающим данным, ранения получили не менее 21 человека.

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Тэги: ТАИЛАНД, СТРЕЛЬБА, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]