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Внутренняя политика 09.02.2020 08:00

В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы

В Азербайджане в воскресенье в 8:00 открылись 5 573 избирательных участка в 125 округах на внеочередных парламентских выборах, заявил в воскресенье глава ЦИК Мазахир Панахов.

На 125 мест в парламенте претендуют 1 314 человек.

Правом голоса обладают 5 млн 329,461 тыс. избиратель.

Общее число местных наблюдателей составляет 77,79 тыс. человек, международных – 883.

Для обеспечения прозрачности выборов на 1 тыс. избирательных участках будут установлены веб-камеры.

Экзит-полл внеочередных выборов будут проводить 3 организации.

Избирательные участки закроются в 19:00.

Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших. При этом парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе. Для участия в выборах своих кандидатов выдвинули более 20 политических партий, из которых больше всех (122 кандидатов) – правящая партия «Йени Азербайджан».

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана проводятся впервые в истории страны. Очередные парламентские выборы должны были состояться в октябре 2020 года. Однако, в декабре 2019 года правящая партия инициировала обсуждения в парламенте о роспуске законодательного органа и проведения внеочередных выборов. В результате парламент на заседании 2 декабря большинством голосов принял обращение к президенту с рекомендацией о роспуске.

4 декабря пленум Конституционного суда (КС) Азербайджана признал соответствующим конституции решение парламента рекомендовать президенту страны распустить законодательный орган и объявить о досрочных парламентских выборах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, СТАРТ


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