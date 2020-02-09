В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы

В Азербайджане в воскресенье в 8:00 открылись 5 573 избирательных участка в 125 округах на внеочередных парламентских выборах, заявил в воскресенье глава ЦИК Мазахир Панахов.
На 125 мест в парламенте претендуют 1 314 человек.
Правом голоса обладают 5 млн 329,461 тыс. избиратель.
Общее число местных наблюдателей составляет 77,79 тыс. человек, международных – 883.
Для обеспечения прозрачности выборов на 1 тыс. избирательных участках будут установлены веб-камеры.
Экзит-полл внеочередных выборов будут проводить 3 организации.
Избирательные участки закроются в 19:00.
Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших. При этом парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе. Для участия в выборах своих кандидатов выдвинули более 20 политических партий, из которых больше всех (122 кандидатов) – правящая партия «Йени Азербайджан».
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана проводятся впервые в истории страны. Очередные парламентские выборы должны были состояться в октябре 2020 года. Однако, в декабре 2019 года правящая партия инициировала обсуждения в парламенте о роспуске законодательного органа и проведения внеочередных выборов. В результате парламент на заседании 2 декабря большинством голосов принял обращение к президенту с рекомендацией о роспуске.
4 декабря пленум Конституционного суда (КС) Азербайджана признал соответствующим конституции решение парламента рекомендовать президенту страны распустить законодательный орган и объявить о досрочных парламентских выборах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.
Х.Насирзаде
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