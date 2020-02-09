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СНГ 09.02.2020 12:16

МВД Казахстана подтверждает данные о 10 погибших в результате беспорядков

Количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) достигло 10 человек, подтвердил заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

"Погибли 10 человек и 43 еще были госпитализированы, на сегодня остаются 39 госпитализированных. В числе получивших ранения - пять наших сотрудников, трое из которых получили огнестрельные ранения", - сказал Калайчиди на брифинге в воскресенье.

Как сообщила замминистра здравоохранения Ляззат Актаева, восемь человек погибли на месте, двое - в больнице.

По ее данным, после беспорядков за медицинской помощью обратились 165 человек, 25 из них - в медучреждения Киргизии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]