Китайские власти призвали экономить средства защиты от коронавируса в связи с их нехваткой для медиков

Госкомитет здравоохранения КНР призвал к рациональному использованию защитных костюмов и других средств, которые применятся для предотвращения заражения коронавирусом.
В заявлении ведомства отмечается, что чрезмерное и беспорядочное использования спецодежды ведет к ее дефициту и нехватке для людей, непосредственно связанных с борьбой с заболеванием.
В документе отмечается, что снабжение медперсонала специальными костюмами, очками и масками значительно улучшилось, однако недостаток пока еще ощущается.
Как заявил на пресс-конференции представитель народного правительства города Уханя - административного центра китайской провинции Хубэй, откуда пошло распространение коронавируса нового типа, в настоящее время медработникам требуются не менее 59 тыс. защитных комплектов, на сегодняшний день обеспеченность ими составляет 48 тыс., не хватает 11 тыс.
Всего с декабря 2019 года в Ухане пневмонией, вызванной новым коронавирусом, заболели почти 15 тыс. человек, смертельный исход заболевания зафиксирован в 608 случаях.
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