Более тысячи граждан Казахстана, уехавших в Киргизию во время беспорядков, уже вернулись домой - киргизские власти

В Казахстан из Киргизии после беспорядков вернулось более тысячи граждан, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии.
"В настоящее время наблюдается отток граждан Казахстана из Киргизии. По состоянию на 10:00 (8:00) из Киргизии выехало более одной тысячи казахстанцев", - рассказали в ГПС.
По словам собеседника агентства, обстановка на киргизско-казахстанском участке государственной границы стабильная. Пункты пропуска через границу с Казахстаном функционируют в штатном режиме.
Киргизские СМИ со ссылкой на источники близкие к правительству сообщают, что по состоянию на вечер 8 февраля из Казахстана в Киргизию через границу перешли около 4,5 тыс. человек.
Ранее казахстанский телеканал "Хабар-24" сообщил, что в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, расположенном на границе с Киргизией, из Казахстана выехали около 7 тыс. граждан, сейчас они возвращаются.
В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 10 человек, более 150 человек получили ранения.
Жалоб в ЦИК по ходу досрочных парламентских выборов в Азербайджане не поступало – замглавы Центризбиркома
На досрочных парламентских выборах в Азербайджане за 4 часа проголосовали свыше 27% избирателей – ЦИК
ОБСЕ в понедельник опубликует данные анализа досрочных выборов в парламент Азербайджана
Страховые компании должны решать проблемы самостоятельно, не перекладывать их на государство - Рустамов
Азербайджан в течение 2020г направит средства для участия в донорских программах МФИ – Глава Минфина
Азербайджан в 2020г увеличит внутренний долг для снижения внешнего долга – глава Минфина
В Лос-Анжелесе пройдет 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар"
Жилой дом горит на юге Азербайджана
Сибирские ученые разработали перспективное средство для комплексной терапии диабета 2-го типа
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла акция «Открытая лабораторная»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе