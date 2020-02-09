Более тысячи граждан Казахстана, уехавших в Киргизию во время беспорядков, уже вернулись домой - киргизские власти

В Казахстан из Киргизии после беспорядков вернулось более тысячи граждан, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии.

"В настоящее время наблюдается отток граждан Казахстана из Киргизии. По состоянию на 10:00 (8:00) из Киргизии выехало более одной тысячи казахстанцев", - рассказали в ГПС.

По словам собеседника агентства, обстановка на киргизско-казахстанском участке государственной границы стабильная. Пункты пропуска через границу с Казахстаном функционируют в штатном режиме.

Киргизские СМИ со ссылкой на источники близкие к правительству сообщают, что по состоянию на вечер 8 февраля из Казахстана в Киргизию через границу перешли около 4,5 тыс. человек.

Ранее казахстанский телеканал "Хабар-24" сообщил, что в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, расположенном на границе с Киргизией, из Казахстана выехали около 7 тыс. граждан, сейчас они возвращаются.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 10 человек, более 150 человек получили ранения.