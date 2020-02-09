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Регион 09.02.2020 12:03

Иран планирует запустить еще один спутник

9 февраля Иран запустит искусственный спутник Земли, сообщил министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми.

"Спутник" Зафар будет выведен сегодня на орбиту из Семнана со скоростью 7400 километров в час", - заявил он.

Соединенные Штаты называют запуск Ираном искусственных спутников частью программы испытания баллистических ракет.

В Вашингтоне обеспокоены тем, что баллистические технологии, используемые для вывода спутников на орбиту, могут также использоваться для запуска ядерных боеголовок.

Тегеран отрицает, что спутниковая активность является прикрытием для ракетных разработок, и подчеркивает, что никогда не занимался разработкой ядерного оружия.

Первый иранский спутник "Сина-1" запущен Россией 28 октября 2005 ракетой-носителем космодрома Плесецк. Иран стал 43-й страной со своим собственным спутником в космосе.

С 2008 года Иран запускает спутники сам.

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Тэги: ИРАН, СПУТНИК, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]