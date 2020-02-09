Иран планирует запустить еще один спутник

9 февраля Иран запустит искусственный спутник Земли, сообщил министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми.
"Спутник" Зафар будет выведен сегодня на орбиту из Семнана со скоростью 7400 километров в час", - заявил он.
Соединенные Штаты называют запуск Ираном искусственных спутников частью программы испытания баллистических ракет.
В Вашингтоне обеспокоены тем, что баллистические технологии, используемые для вывода спутников на орбиту, могут также использоваться для запуска ядерных боеголовок.
Тегеран отрицает, что спутниковая активность является прикрытием для ракетных разработок, и подчеркивает, что никогда не занимался разработкой ядерного оружия.
Первый иранский спутник "Сина-1" запущен Россией 28 октября 2005 ракетой-носителем космодрома Плесецк. Иран стал 43-й страной со своим собственным спутником в космосе.
С 2008 года Иран запускает спутники сам.
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