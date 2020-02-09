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Финансы 09.02.2020 12:04

Расходы на покупку Азербайджаном дополнительно 505 акций МБРР будут невысокими - Шарифов

Расходы приобретение новых акций Международного банка реконструкции и развития (МБРР) будут невысокими, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

«Обычно абонентская заявка на акции МБРР осуществляется двумя способами - часть, около 10% оплачивается наличными, а на оставшуюся часть выдаются векселя. Банк при необходимости может потребовать выплаты по векселям. Поэтому затраты на приобретение акций МБРР будут невысокими", - заявил Шарифов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об участии Азербайджана в увеличении капитала МБРР, входящего в группу Всемирного банка. Полномочия для приобретения дополнительных 505 акций МБРР даны министру финансов Самиру Шарифову и министру юстиции Фикрету Мамедову. Приобретение дополнительных акций позволит Азербайджану сохранить свою долю в банке и право голоса на уровне 0,13%.

В настоящее время Азербайджан обладает 2,371 тыс. акций МБРР, их стоимость составляет $286 млн. Таким образом, число акций вырастет до 2,876 тыс.

МБРР входит в группу Всемирного банка. Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,4 млрд. для реализации 54 проекта.

А.Мамедов

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Тэги: МБРР, АКЦИИ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]