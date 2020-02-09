Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 09.02.2020 12:08

МБА начал выплату дивидендов за 2019г

Международный банк Азербайджана (МБА) начал выплату дивидендов своим акционерам, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Банк завершил прошлый год с хорошими показателями. После уплаты налогов у него осталась хорошая прибыль, которая будет направлена на выплату дивидендов акционерам, в частности на погашение обязательств перед правительством", - сказал Шарифов журналистам в воскресенье.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль МБА по итогам 2019 года составила 302 млн 316,02 тыс. манатов.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МБА, ДИВИДЕНДЫ


Похожие новости


Крупнейший банк Азербайджана направит 150 млн манатов на выплату дивидендов акционерам за 2018г МБА приступил к процессу выдачи дивидендов за 2012 год МБА планирует направить 15 млн манатов на выплату дивидендов акционерам МБА направит около 8,7 млн манатов на выплату дивидендов акционерам за 2011 год

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]