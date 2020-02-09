МБА начал выплату дивидендов за 2019г

Международный банк Азербайджана (МБА) начал выплату дивидендов своим акционерам, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Банк завершил прошлый год с хорошими показателями. После уплаты налогов у него осталась хорошая прибыль, которая будет направлена на выплату дивидендов акционерам, в частности на погашение обязательств перед правительством", - сказал Шарифов журналистам в воскресенье.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль МБА по итогам 2019 года составила 302 млн 316,02 тыс. манатов.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Мамедов