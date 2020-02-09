МБА начал выплату дивидендов за 2019г

Международный банк Азербайджана (МБА) начал выплату дивидендов своим акционерам, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«Банк завершил прошлый год с хорошими показателями. После уплаты налогов у него осталась хорошая прибыль, которая будет направлена на выплату дивидендов акционерам, в частности на погашение обязательств перед правительством", - сказал Шарифов журналистам в воскресенье.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль МБА по итогам 2019 года составила 302 млн 316,02 тыс. манатов.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.
А.Мамедов
Жалоб в ЦИК по ходу досрочных парламентских выборов в Азербайджане не поступало – замглавы Центризбиркома
На досрочных парламентских выборах в Азербайджане за 4 часа проголосовали свыше 27% избирателей – ЦИК
ОБСЕ в понедельник опубликует данные анализа досрочных выборов в парламент Азербайджана
В Лос-Анжелесе пройдет 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар"
Жилой дом горит на юге Азербайджана
Сибирские ученые разработали перспективное средство для комплексной терапии диабета 2-го типа
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Власти Казахстана призывают граждан, уехавших от беспорядков в Киргизию, возвращаться домой
В Грузии после снегопада восстановлено движение всех видов транспорта в направлении Армении и Турции
Пассажирам круизного лайнера World Dream, стоящего у берегов Гонконга, разрешили покинуть судно
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла акция «Открытая лабораторная»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе