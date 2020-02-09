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СНГ 09.02.2020 12:11

Массовым беспорядкам на юге Казахстана предшествовал дорожный конфликт, заявляют в МВД

Дорожный конфликт между жителями двух сел Кордайского района Жамбылской области (на юге Казахстана) перерос в массовые беспорядки из-за подстрекательства в социальных сетях, заявил заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

"Стычка имела место между жителям двух сел 5-го числа. Это был дорожный конфликт, одни ехали на автомобили прямо - трое. Еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт о том, кто кому не уступил дорогу, перешел к рукоприкладству на месте. Сотрудники (полиции - ИФ-К) прибыли, конфликт локализовали", - рассказал Калайчиди хронологию событий журналистам в воскресенье в Нур-Султане.

"Появились рассылки в соцсети. Люди, не задумываясь, рассылали, в результате молодежь поддалась на это", - добавил замминистра.

По его информации, 7 февраля около 19:00 на окраине села Масанчи между жителями произошла групповая драка, на которую прибыли уже около 70 человек.

"Прибыла полиция, но провокаторы, очевидцы снимали видео и рассылали в соцсети. Это привело к эскалации конфликта", - сказал Калайчиди на брифинге.

Далее, по его словам, в села были отправлены дополнительные силы полиции из трех районов. Однако агрессивно настроенная молодежь отказалась подчиняться требованиям полиции и применяла к ним силу.

"Конфликт распространился еще на два села и сопровождался поджогами. К месту прибыли силы полиции и Нацгвардии, после чего конфликт был локализован", - сказал замминистра.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, ХРОНОЛОГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]