Массовым беспорядкам на юге Казахстана предшествовал дорожный конфликт, заявляют в МВД

Дорожный конфликт между жителями двух сел Кордайского района Жамбылской области (на юге Казахстана) перерос в массовые беспорядки из-за подстрекательства в социальных сетях, заявил заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
"Стычка имела место между жителям двух сел 5-го числа. Это был дорожный конфликт, одни ехали на автомобили прямо - трое. Еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт о том, кто кому не уступил дорогу, перешел к рукоприкладству на месте. Сотрудники (полиции - ИФ-К) прибыли, конфликт локализовали", - рассказал Калайчиди хронологию событий журналистам в воскресенье в Нур-Султане.
"Появились рассылки в соцсети. Люди, не задумываясь, рассылали, в результате молодежь поддалась на это", - добавил замминистра.
По его информации, 7 февраля около 19:00 на окраине села Масанчи между жителями произошла групповая драка, на которую прибыли уже около 70 человек.
"Прибыла полиция, но провокаторы, очевидцы снимали видео и рассылали в соцсети. Это привело к эскалации конфликта", - сказал Калайчиди на брифинге.
Далее, по его словам, в села были отправлены дополнительные силы полиции из трех районов. Однако агрессивно настроенная молодежь отказалась подчиняться требованиям полиции и применяла к ним силу.
"Конфликт распространился еще на два села и сопровождался поджогами. К месту прибыли силы полиции и Нацгвардии, после чего конфликт был локализован", - сказал замминистра.
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