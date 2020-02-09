Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 09.02.2020 12:12

Азербайджан не планирует пересмотр параметров госбюджета-2020 на фоне снижения цен на нефть – глава Минфина

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов не видит необходимости в пересмотре параметров госбюджета на 2020 год в связи со снижением цен на нефть на мировых рынках в последние недели.

«Цены на нефть зависят от многих факторов, которые по-разному влияют на нее. Я не считаю, что на фоне последних событий мы должны поддаваться панике, так как в бюджете цена на нефть заложена на достаточно осторожном уровне", - сказал Шарифов журналистам в воскресенье.

Как сообщалось ранее, цена на нефть в госбюджете Азербайджана заложена на уровне $55 за баррель.

В последнее время на мировых рынках наблюдается снижение цен на нефть, на фоне снижения спроса на нее в Китая из-за распространения коронавируса.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЮДЖЕТ, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Азербайджан консервативно подошел к определению цены на нефть в госбюджете на 2020 год - Алиев Минфин Азербайджана считает минимальными риски для доходов госбюджета при падении цен на нефть до $40 за баррель в 2020г При сохранении высоких цен на нефть параметры госбюджета Азербайджана могут быть пересмотрены весной 2018 года – спикер парламента Цена на нефть в $45 за баррель в госбюджете Азербайджана на 2018г является оптимальной – глава профильного парламентского комитета Минэкономики Азербайджана при подготовке макроэкономических прогнозов на 2018г рассматривало 3 варианта цены на нефть – замминистра Азербайджан и РФ закладывают в госбюджете на 2018г цену на нефть $40 за баррель - Голикова

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]