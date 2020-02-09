Азербайджан не планирует пересмотр параметров госбюджета-2020 на фоне снижения цен на нефть – глава Минфина

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов не видит необходимости в пересмотре параметров госбюджета на 2020 год в связи со снижением цен на нефть на мировых рынках в последние недели.
«Цены на нефть зависят от многих факторов, которые по-разному влияют на нее. Я не считаю, что на фоне последних событий мы должны поддаваться панике, так как в бюджете цена на нефть заложена на достаточно осторожном уровне", - сказал Шарифов журналистам в воскресенье.
Как сообщалось ранее, цена на нефть в госбюджете Азербайджана заложена на уровне $55 за баррель.
В последнее время на мировых рынках наблюдается снижение цен на нефть, на фоне снижения спроса на нее в Китая из-за распространения коронавируса.
А.Мамедов
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