ОБСЕ в понедельник опубликует данные анализа досрочных выборов в парламент Азербайджана

ОБСЕ в понедельник даст предварительную оценку досрочным парламентским выборам, проходящим в воскресенье в Азербайджане, заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.

«Мы находимся в Азербайджане с краткосрочной миссией. В миссии ОБСЕ входят 358 наблюдателей из 41 страны, включает в себя представителей ПА ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ», - сказал Герасимов журналистам в воскресенье.

По его словам, наблюдатели имеют ясную картину для подготовки отчета, который будет представлен завтра на пресс-конференции.

«На данный момент сотни наших наблюдателей ведут мониторинг выборов в Баку, Сумгайыте, Гяндже и регионах. Вся информация будет упорядочена, проанализирована и завтра представлена общественности», - добавил он.

Б.Рустамбеков