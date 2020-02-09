ОБСЕ в понедельник опубликует данные анализа досрочных выборов в парламент Азербайджана

ОБСЕ в понедельник даст предварительную оценку досрочным парламентским выборам, проходящим в воскресенье в Азербайджане, заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.
«Мы находимся в Азербайджане с краткосрочной миссией. В миссии ОБСЕ входят 358 наблюдателей из 41 страны, включает в себя представителей ПА ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ», - сказал Герасимов журналистам в воскресенье.
По его словам, наблюдатели имеют ясную картину для подготовки отчета, который будет представлен завтра на пресс-конференции.
«На данный момент сотни наших наблюдателей ведут мониторинг выборов в Баку, Сумгайыте, Гяндже и регионах. Вся информация будет упорядочена, проанализирована и завтра представлена общественности», - добавил он.
Б.Рустамбеков
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