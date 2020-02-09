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Внешняя политика 09.02.2020 12:18

ОБСЕ в понедельник опубликует данные анализа досрочных выборов в парламент Азербайджана

ОБСЕ в понедельник даст предварительную оценку досрочным парламентским выборам, проходящим в воскресенье в Азербайджане, заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.

«Мы находимся в Азербайджане с краткосрочной миссией. В миссии ОБСЕ входят 358 наблюдателей из 41 страны, включает в себя представителей ПА ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ», - сказал Герасимов журналистам в воскресенье.

По его словам, наблюдатели имеют ясную картину для подготовки отчета, который будет представлен завтра на пресс-конференции.

«На данный момент сотни наших наблюдателей ведут мониторинг выборов в Баку, Сумгайыте, Гяндже и регионах. Вся информация будет упорядочена, проанализирована и завтра представлена общественности», - добавил он.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБСЕ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]