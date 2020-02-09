Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 09.02.2020 12:33

На досрочных парламентских выборах в Азербайджане за 4 часа проголосовали свыше 27% избирателей – ЦИК

Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 12:00 составила 27,35%, заявил глава информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

Избирательные участки открылись в 8:00.

"За 4 часа голосования явка на выборах составила 27,35%, уже проголосовали 1 млн 457,776 тыс. человек", сказал Оруджев на пресс-конференции в воскресенье.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦИК, ВЫБОРЫ, ЯВКА


Похожие новости


На досрочных парламентских выборах в Азербайджане за 2 часа проголосовали 12,57% избирателей - ЦИК Во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане примут участие рекордное число кандидатов ЦМ «Ряй» проведет экзит-полл на досрочных парламентских выборах – ЦИК Азербайджана AJF&Associates Inc. проведет экзит-полл на досрочных парламентских выборах в Азербайджане - ЦИК ЦИК Азербайджана утвердил около 700 кандидатов на парламентские выборы Узбекистан провел масштабную работу в рамках подготовки к парламентским выборам – глава ЦИК

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]