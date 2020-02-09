На досрочных парламентских выборах в Азербайджане за 4 часа проголосовали свыше 27% избирателей – ЦИК

Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 12:00 составила 27,35%, заявил глава информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

Избирательные участки открылись в 8:00.

"За 4 часа голосования явка на выборах составила 27,35%, уже проголосовали 1 млн 457,776 тыс. человек", сказал Оруджев на пресс-конференции в воскресенье.

Х.Насирзаде