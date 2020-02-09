Азербайджан в 2020г увеличит внутренний долг для снижения внешнего долга – глава Минфина

Азербайджан планирует несколько увеличить в 2020 году внутренний госдолг для сокращения внешнего долга, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«В этом году мы продолжим работу по поэтапному сокращению внешнего госдолга. Среди всех прочих мер запланировано также некоторое увеличение внутреннего госдолга", - сказал Шарифов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Шарифов ранее заявлял, что Минфин планирует в 2020 году осуществить ряд мер, которые позволят снизить государственный долг, выраженный в иностранной валюте. Наряду с этим, для развития внутреннего рынка ценных бумаг, постепенно будет увеличиваться объем государственных ценных бумаг.
Как сообщалось ранее, внешний долг Азербайджана по итогам 2019 года составил 17,2% ВВП, в 2020 году может быть снижен на 1 процентный пункт. В 2020 году на обслуживание внешнего долга планируется направить 1,7 млрд манатов ($1 млрд).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом". Согласно документу, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.
А.Мамедов
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