Жалоб в ЦИК по ходу досрочных парламентских выборов в Азербайджане не поступало – замглавы Центризбиркома

Заместитель главы ЦИК Азербайджана Ровзет Гасымов заявил об отсутствии в настоящее время жалоб по голосованию в ходе досрочных парламентских выборов, проходящих 9 феврале.

«На «горячую линию» ЦИК уже поступило несколько обращений. Но все они носят характер запросов, жалоб не поступало», - сказал Гасымов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, голосование характеризуется высокой активностью избирателей, несмотря на плохие погодные условия.

По данным ЦИК на 12:00 (11:00 мск) явка составила 27,35%.

В воскресенье на всей территории Азербайджана наблюдается ухудшение погоды, во многих регионах страны выпал снег. В Баку наблюдается сильный холодный порывистый ветер, идет небольшой снег.

Х.Насирзаде