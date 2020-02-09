Жалоб в ЦИК по ходу досрочных парламентских выборов в Азербайджане не поступало – замглавы Центризбиркома

Заместитель главы ЦИК Азербайджана Ровзет Гасымов заявил об отсутствии в настоящее время жалоб по голосованию в ходе досрочных парламентских выборов, проходящих 9 феврале.
«На «горячую линию» ЦИК уже поступило несколько обращений. Но все они носят характер запросов, жалоб не поступало», - сказал Гасымов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, голосование характеризуется высокой активностью избирателей, несмотря на плохие погодные условия.
По данным ЦИК на 12:00 (11:00 мск) явка составила 27,35%.
В воскресенье на всей территории Азербайджана наблюдается ухудшение погоды, во многих регионах страны выпал снег. В Баку наблюдается сильный холодный порывистый ветер, идет небольшой снег.
Х.Насирзаде
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