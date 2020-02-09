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Внутренняя политика 09.02.2020 12:52

Жалоб в ЦИК по ходу досрочных парламентских выборов в Азербайджане не поступало – замглавы Центризбиркома

Заместитель главы ЦИК Азербайджана Ровзет Гасымов заявил об отсутствии в настоящее время жалоб по голосованию в ходе досрочных парламентских выборов, проходящих 9 феврале.

«На «горячую линию» ЦИК уже поступило несколько обращений. Но все они носят характер запросов, жалоб не поступало», - сказал Гасымов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, голосование характеризуется высокой активностью избирателей, несмотря на плохие погодные условия.

По данным ЦИК на 12:00 (11:00 мск) явка составила 27,35%.

В воскресенье на всей территории Азербайджана наблюдается ухудшение погоды, во многих регионах страны выпал снег. В Баку наблюдается сильный холодный порывистый ветер, идет небольшой снег.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЫБОРЫ, ЖАЛОБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]