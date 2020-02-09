Азербайджан в течение 2020г направит средства для участия в донорских программах МФИ – Глава Минфина

Азербайджан в 2020 году направит средства для участия в донорских программах международных финансовых институтов (МФИ), заявил министр финансов Самир Шарифов.
«Средства были предусмотрены в госбюджете на 2020 год, и скорее всего выплата средств будет осуществлена в течение текущего года. По некоторым выплатам уже ведется работа. Это чисто процедурный процесс и он проводится в рамках правил МФИ», - сказал Шарифов журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Как сообщалось ранее Азербайджан в 2020 году планирует выделить $7 млн для участия в донорских программах международных финансовых институтов. Из этой суммы $2 млн будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития, $2 млн - Азиатскому фонду развития. Оставшиеся $3 млн будут использованы в рамках донорской программы с Всемирным банком.
А.Мамедов
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