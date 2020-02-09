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Финансы 09.02.2020 12:58

Азербайджан в течение 2020г направит средства для участия в донорских программах МФИ – Глава Минфина

Азербайджан в 2020 году направит средства для участия в донорских программах международных финансовых институтов (МФИ), заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Средства были предусмотрены в госбюджете на 2020 год, и скорее всего выплата средств будет осуществлена в течение текущего года. По некоторым выплатам уже ведется работа. Это чисто процедурный процесс и он проводится в рамках правил МФИ», - сказал Шарифов журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее Азербайджан в 2020 году планирует выделить $7 млн для участия в донорских программах международных финансовых институтов. Из этой суммы $2 млн будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития, $2 млн - Азиатскому фонду развития. Оставшиеся $3 млн будут использованы в рамках донорской программы с Всемирным банком.

А.Мамедов

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Тэги: МФИ, ДОНОРОСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]