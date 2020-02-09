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Дальнее зарубежье 09.02.2020 13:06

Пассажирам круизного лайнера World Dream, стоящего у берегов Гонконга, разрешили покинуть судно

Более 3600 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, стоящего на карантие в Гонконге, могут покинуть корабль после окончания карантина, сообщает South China Morning Post в воскресенье. "Все пассажиры и члены экипажа круизного судна World Dream, находящегося в карантине в Гонконге, могут покинуть судно в воскресенье с завершенными мерами контроля, заявили органы здравоохранения", - пишет издание.

Как отмечается, пробы членов экипажа лайнера, которые имели контакт с восемью пассажирами, инфицированными коронавирусом в предыдущей поездке, дали отрицательный результат. Это означает, что около 3600 человек (пассажиры и экипаж), помещенные в карантин на срок более четырех дней, теперь могут покинуть корабль.

2 февраля круизный корабль World Dream вышел из порта Гонконга в Тайвань, перевозя более 1800 пассажиров и примерно столько же членов экипажа. Он вернулся в круизный терминал Кай Так в Гонконге в среду после того, как Тайвань отказался принять судно после получения информации о том, что ранее он перевозил пассажиров, зараженных коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГОНКОНГ, КОРОНАВИРУС, СУДНО, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]