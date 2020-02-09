В Грузии после снегопада восстановлено движение всех видов транспорта в направлении Армении и Турции

Движение на дорогах Грузии в направлении Армении и Турции, которые с субботы из-за интенсивного снегопада и метели были закрыты для большегрузных автомобилей и автобусов, восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.
В результате очистительных работ на дорогах международного значения Ахалцихе - Ниноцминда (граница с Арменией) и Ахалкалаки - Карцахи (граница с Турцией) движение всех видов автотранспорта свободно, говорится в сообщении ведомства в воскресенье.
По-прежнему пока закрыто движение на участке Гудаури - Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс, ведущей в направлении России (Военно-Грузинская дорога), где из-за снега и опасности схода лавин с утра 7 февраля был введен запрет на проезд всех видов автотранспорта.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.
По данным Национального агентства Грузии по окружающей среде, сложные метеорологические условия в Грузии продержатся до 11 февраля: ожидается сильный ветер, местами интенсивный снегопад, в горных районах - туман и метель, на море - шторм, гололедица на дорогах.
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