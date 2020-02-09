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Регион 09.02.2020 13:08

В Грузии после снегопада восстановлено движение всех видов транспорта в направлении Армении и Турции

Движение на дорогах Грузии в направлении Армении и Турции, которые с субботы из-за интенсивного снегопада и метели были закрыты для большегрузных автомобилей и автобусов, восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

В результате очистительных работ на дорогах международного значения Ахалцихе - Ниноцминда (граница с Арменией) и Ахалкалаки - Карцахи (граница с Турцией) движение всех видов автотранспорта свободно, говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

По-прежнему пока закрыто движение на участке Гудаури - Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс, ведущей в направлении России (Военно-Грузинская дорога), где из-за снега и опасности схода лавин с утра 7 февраля был введен запрет на проезд всех видов автотранспорта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.

По данным Национального агентства Грузии по окружающей среде, сложные метеорологические условия в Грузии продержатся до 11 февраля: ожидается сильный ветер, местами интенсивный снегопад, в горных районах - туман и метель, на море - шторм, гололедица на дорогах.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НЕПОГОДА, ДОРОГИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]