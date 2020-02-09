На досрочных парламентских выборах в Азербайджане за 7 часов проголосовали свыше 39% избирателей - ЦИК

Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 15:00 составила 39,23%, заявил глава информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

Избирательные участки открылись в 8:00. Голосование завершится в 19:00.

"За 7 часов голосования явка на выборах составила 39,23%, уже проголосовали 2 млн 90,589 тыс. человек", сказал Оруджев на пресс-конференции в воскресенье.

Х.Насирзаде