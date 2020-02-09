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Дальнее зарубежье 09.02.2020 16:43

В Испании зарегистрирован второй случай коронавируса

Второй зараженный коронавирусом выявлен в Испании, сообщает El Pais со ссылкой на Минздрав страны.

По данным министерства, положительным оказался один из четырех образцов, которые были отправлены из Пальма-де-Майорка. Пациент госпитализирован и изолирован в больнице Son Espases.

Коронавирус выявлен у гражданина Великобритании, который ранее контактировал с зараженным человеком на горнолыжном курорте во Франции. Анализы жены и двух дочерей британца показали отсутствие у них коронавируса.

"Пациент в добром здравии, здоров, практически не имеет симптомов, но, пока он положительный, держим его в изоляции", - сообщил директор Центра координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций Минздрава Фернандо Симон.

По его словам, в настоящее время власти Балеарских островов пытаются определить тех, кто находился в контакте с британцем. Возможно, что остальная часть семьи также заражена, но еще не показывает положительный результат тестов.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]