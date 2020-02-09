В Испании зарегистрирован второй случай коронавируса

Второй зараженный коронавирусом выявлен в Испании, сообщает El Pais со ссылкой на Минздрав страны.
По данным министерства, положительным оказался один из четырех образцов, которые были отправлены из Пальма-де-Майорка. Пациент госпитализирован и изолирован в больнице Son Espases.
Коронавирус выявлен у гражданина Великобритании, который ранее контактировал с зараженным человеком на горнолыжном курорте во Франции. Анализы жены и двух дочерей британца показали отсутствие у них коронавируса.
"Пациент в добром здравии, здоров, практически не имеет симптомов, но, пока он положительный, держим его в изоляции", - сообщил директор Центра координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций Минздрава Фернандо Симон.
По его словам, в настоящее время власти Балеарских островов пытаются определить тех, кто находился в контакте с британцем. Возможно, что остальная часть семьи также заражена, но еще не показывает положительный результат тестов.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
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