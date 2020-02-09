Белый дом рассматривает инициативу Путина провести встречу пяти стран-основательниц ООН - посол США в Москве

Предложение президента РФ Владимира Путина провести встречу пяти стран-основательниц ООН пока находится на рассмотрении в Белом доме, президента США Дональд Трамп всегда готов к диалогу с Путиным, заявил новый посол США в Москве Джозеф Салливан.

"Я знаю, что это предложение находится на рассмотрении в Белом доме. И я знаю, что президент Трамп приветствует возможность поговорить с президентом Путиным. Посмотрим, какой будет его реакция", - сказал Салливан в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

В программе также приводятся цитаты из верительной грамоты Салливана за подписью президента США, которую новый посол вручил Путину. "Я назначил Джона Джозефа Салливана представлять меня, он разделяет мои искренние желания продвигать двусторонние отношения", - говорится в письме, которое Трамп завершает "наилучшими пожеланиями России и ее народу".