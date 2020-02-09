Водители большегрузов, застрявших в Грузии из-за непогоды на дороге в Россию, просят о помощи

Дальнобойщики, следующие из Грузии в Россию, которые третьи сутки стоят на Военно-Грузинской дороге у села Млета (Душетский муниципалитет региона Мцхета-Мтианети) из-за снега и опасности схода лавин, заявляют, что у них закончились запасы продовольствия, а также возникли проблемы с топливом.
"Мы здесь стоим уже третий день. Никто о нас не заботится. Еды у нас уже нет, фактически, мы остаемся и без топлива, поскольку приходится заводить машины по утрам и вечерам, чтобы аккумуляторы не сели", - заявил один из водителей, сообщает в воскресенье Первый грузинский телеканал.
По словам водителей трейлеров, а также легковых автомобилей, очередь которых растянулась на несколько километров в ожидании разрешения на проезд, они не в курсе того, когда смогут продолжить путь.
Между тем, в департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии заявляют, что мобилизованная на месте тяжелая техника приступит к очистке дороги от снега сразу же, как только будет снята лавинная опасность.
Ранее сообщалось, что из-за интенсивного снегопада и угрозы схода лавин проезд на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс, ведущей в направлении России (Военно-Грузинская дорога), был закрыт с утра 7 февраля для всех видов автотранспорта.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.
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