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Дальнее зарубежье 09.02.2020 17:14

Китай благодарен России за поддержку в борьбе с коронавирусом

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность за поддержку в борьбе с коронавирусом от лидера КНР Си Цзиньпина.

"Он очень благодарен", - сказал посол президенту после церемонии вручения верительных грамот, кадры которой были показаны в передаче "Москва. Кремль.Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Чжан Ханьхуэй в интервью передаче также заявил, что распространение паники вокруг коронавируса вызвано попыткой притормозить развитие Китая.

"Россия - это наши настоящие друзья. Те, кто хотят обуздать развитие Китая, хотели создать эту панику", - сказал посол.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]