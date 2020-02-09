Китай благодарен России за поддержку в борьбе с коронавирусом

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность за поддержку в борьбе с коронавирусом от лидера КНР Си Цзиньпина.

"Он очень благодарен", - сказал посол президенту после церемонии вручения верительных грамот, кадры которой были показаны в передаче "Москва. Кремль.Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Чжан Ханьхуэй в интервью передаче также заявил, что распространение паники вокруг коронавируса вызвано попыткой притормозить развитие Китая.

"Россия - это наши настоящие друзья. Те, кто хотят обуздать развитие Китая, хотели создать эту панику", - сказал посол.