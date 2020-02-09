Президент Азербайджана в III декаде февраля совершит официальный визит в Италию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20-21 февраля совершит официальный визит в Италию, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Италия является одним из основных партнеров Азербайджана. Президент Ильхам Алиев 20 - 21 февраля посетит с визитом Италию для обсуждения вопросов расширения сотрудничества», - сказал Гаджиев в интервью «Agenzia Nova».

Он также отметил особую роль Италии в реализации проекта строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP), отметив, что без оказываемой на протяжении многих лет поддержки итальянского правительства, «проект TAP был бы невозможен».

Помощник президента-заведующий отделом по экономическим вопросам и инновативному развитию Шахмар Мовсумов, в свою очередь, в интервью итальянским СМИ сообщил, что в рамках визита президента Алиева в Италию 21 февраля состоится азербайджано-итальянский бизнес–форум.

По его словам, по последним данным товарооборот между Азербайджаном и Италией составил около $6 млрд, из которых на экспорт из Азербайджана пришлось $5,6 млрд, на импорт из Италии – $400 млн. В структуре азербайджанского экспорта основная часть пришлась на углеводородное сырье.

Ранее со ссылкой на министра энергетики Пярвиза Шахбазова сообщалось, что в 2018-2019гг компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) поставила в Италию 15,9 млн тонн азербайджанской нефти, 189 тыс. тонн нефтепродуктов и 43,7 тыс. тонн продукции нефтехимии.

В Азербайджане зарегистрировано 113 итальянских компаний. Объем итальянских инвестиций в экономику Азербайджана составил $770 млн, азербайджанские инвестиции в экономику Италии составили $1,7 млрд.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

Поставки азербайджанского газа по TAP ожидаются в IV-ом квартале 2020 года.

Н.Аббасова