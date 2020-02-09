Китай выделяет на борьбу с коронавирусом более $10 млрд

На борьбу с коронавирусом в Китае выделяется 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд), сообщило министерство финансов КНР.

"Министерство направит средства на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что эти средства будут также использоваться для того, чтобы регионам было достаточно средств на предметную борьбу с вирусом.