Китай выделяет на борьбу с коронавирусом более $10 млрд

На борьбу с коронавирусом в Китае выделяется 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд), сообщило министерство финансов КНР.
"Министерство направит средства на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В нем отмечается, что эти средства будут также использоваться для того, чтобы регионам было достаточно средств на предметную борьбу с вирусом.
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