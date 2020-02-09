Минск продолжит добиваться снижения цены на российский газ

Белоруссия продолжит добиваться снижения цены на российский газ, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
"На переговорах с "Газпромом", конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.
Как отметил первый вице-премьер, профильные министры совместно с "Газпромом" в ближайшие недели продолжат переговоры. "Возможно произойдет какая-то небольшая корректировка. Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", - заявил он.
"Учитывая специфику и тенденции, которые происходят на мировых рынках - особенность газового рынка в том, что есть долгосрочные контракты со сторонами, есть спотовые цены, есть привязка многих контрактов к нефтяным котировкам, которые меняются, и газовые цены корректируются с определенным лагом от 6 до 9 месяцев, - всю комбинацию этих факторов, условий сейчас профильные эксперты оценят", - добавил Крутой.
Первый вице-премьер также проинформировал, что стороны переговоров по цене на газ в 2021 году стороны пока не вели. "Сейчас поставлена задача, учитывая, что у нас газовый контракт есть пока только на два месяца - январь и февраль, все-таки решить эту проблему на март-декабрь", - отметил Крутой.
По итогам встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь текущий год.
В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.
Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что забегать со снижением цен на газ для Белоруссии в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно.
Лукашенко также утверждал, что Москва не выполняет договоренностей о ценах на газ для республики, достигнутых при продаже "Газпрому" в 2007-2011 годах белорусской газотранспортной системы.
Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа.
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