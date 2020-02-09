Белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по мировым ценам, заявляют в Минске

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы станут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

"Этого же в течение всех переговоров (7 февраля - ИФ) неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - добавил он.

Кроме того, Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры по поставкам нефти с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями. "Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Беларусь поставляет в основном большая пятерка - "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании. С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - пояснил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что, как показали январские переговоры, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный.

"Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих - более мелких и среднего уровня - субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", - сказал он.

По информации Крутого, Путин назначил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке. "Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем, что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - отметил первый вице-премьер.

По итогам встречи Путина и Лукашенко в пятницу замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил, что в отношении поставок нефти на белорусские НПЗ согласование этого вопроса продолжится на коммерческом уровне. Он дал понять, что российская сторона не пойдет на запрошенные Минском скидки, поскольку это будет означать введение госрегулирования в нефтяной сфере РФ.

Вместе с тем Козак пообещал, что правительство будет оказывать всяческое содействие достижению договоренностей между хозяйствующими субъектами РФ и Белоруссии.

На данный момент основной проблемой между РФ и Белоруссией в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку сырья из РФ на НПЗ Белоруссии, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье.

Так, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года, ведь, по данным "Белнефтехима", в настоящее время цена нефти из РФ для республики и так составляет 83% от мировой цены на нефть.

Временным решением проблемы стало заключение в январе контракта с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой" (входят в группу "Сафмар"). Кроме того, пробная партия 86 тыс. тонн была закуплена в Норвегии, новополоцкий НПЗ "Нафтан" приступил к ее переработке.

Еще один потенциальный поставщик - "Татнефть". Глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что "Нефтиса" и "Татнефть" подали заявки для поставки нефти на белорусские НПЗ в феврале. По его словам, "Татнефть" может поставить 80 тыс. тонн, планируемый "Сафмаром" объем поставок на февраль составляет 250 тыс. тонн.

Между тем, в индикативном балансе двух стран указаны поставки 23,5 млн тонн в 2020 году. При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию идет без ограничений.