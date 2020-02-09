Сирийская армия заявляет, что взяла под контроль 600 кв. км в провинции Идлиб

Пресс-служба сирийский армии сообщила в воскресенье, что правительственные войска отбили у террористов 600 кв. км территории провинции Идлиб и пригородов Алеппо.

В армейском заявлении отмечается, что за последние дни от террористов были освобождены несколько городов и сельских поселений провинции.