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Дальнее зарубежье 09.02.2020 17:29

Сирийская армия заявляет, что взяла под контроль 600 кв. км в провинции Идлиб

Пресс-служба сирийский армии сообщила в воскресенье, что правительственные войска отбили у террористов 600 кв. км территории провинции Идлиб и пригородов Алеппо.

В армейском заявлении отмечается, что за последние дни от террористов были освобождены несколько городов и сельских поселений провинции.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ТЕРРИТОРИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]