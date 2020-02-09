Действия Израиля по расширению поселений ставят под угрозу ближневосточный план Трампа - посол США

Посол США в Израиле Дэвид Фридман предупредил руководство Израиля, что планируемая премьером Биньямином Нетаньяху аннексия дополнительных территорий на западном берегу реки Иордан ставит под угрозу ближневосточный план президента США Дональда Трампа.
"Необходимо завершить процесс картографирования Израиля совместным израильско-американским комитетом. Любые односторонние действия до завершения процесса комитета ставят под угрозу план и его признание американской стороной", - написал посол в своем твиттере.
Фридман заявил также, его послание было направлено на то, чтобы Израиль "набрался немного терпения" и прошел через процесс, предусмотренный "сделкой века".
Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху в одном из своих выступлений объявил, что его кабинет уже начал работу над картами страны, включая территории, которые должны отойти Израилю.
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