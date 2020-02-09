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Дальнее зарубежье 09.02.2020 17:55

Действия Израиля по расширению поселений ставят под угрозу ближневосточный план Трампа - посол США

Посол США в Израиле Дэвид Фридман предупредил руководство Израиля, что планируемая премьером Биньямином Нетаньяху аннексия дополнительных территорий на западном берегу реки Иордан ставит под угрозу ближневосточный план президента США Дональда Трампа.

"Необходимо завершить процесс картографирования Израиля совместным израильско-американским комитетом. Любые односторонние действия до завершения процесса комитета ставят под угрозу план и его признание американской стороной", - написал посол в своем твиттере.

Фридман заявил также, его послание было направлено на то, чтобы Израиль "набрался немного терпения" и прошел через процесс, предусмотренный "сделкой века".

Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху в одном из своих выступлений объявил, что его кабинет уже начал работу над картами страны, включая территории, которые должны отойти Израилю.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ИОРДАН, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]