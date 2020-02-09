На «горячую линию» ЦИК Азербайджана поступило до 50 обращений, из них ни одной жалобы

Заместитель главы ЦИК Азербайджана Ровзет Гасымов заявляет об отсутствии в настоящее время жалоб по голосованию в ходе досрочных парламентских выборов, проходящих 9 феврале.

"На "горячую линию" ЦИК сегодня поступило до 50 обращений. Но все они носят характер запросов, жалоб не поступало", - сказал Гасымов журналистам в воскресенье.

При этом он подчеркнул, что выборы, в целом, характеризуются высокой активностью избирателей.

По данным ЦИК на 15:00 явка составила 39,23%.

Х.Насирзаде