На досрочных парламентских выборах в Азербайджане за 9 часов проголосовали около 45% избирателей – ЦИК

Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 17:00 составила 44,84%, заявил глава информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

Избирательные участки открылись в 8:00. Голосование завершится в 19:00.

"За 9 часов голосования явка на выборах составила 44,84%, уже проголосовали 2 млн 389,754 тыс. человека", сказал Оруджев на пресс-конференции в воскресенье.

Х.Насирзаде