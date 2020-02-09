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Дальнее зарубежье 09.02.2020 18:17

Около 100 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта из-за шторма "Забине"

В связи приближающимся штормом "Забине" аэропорт германского города Франкфурта отменил около 100 рейсов, сообщила пресс-служба аэропорта.

Это - примерно 8% от 1200 вылетающих и прибывающих рейсов, запланированных на день, сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что количество отмененных рейсов может возрасти в связи с усилением штормового ветра.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГОРОД0АЭРОПОРТ, ШТОРМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]