В связи приближающимся штормом "Забине" аэропорт германского города Франкфурта отменил около 100 рейсов, сообщила пресс-служба аэропорта.

Это - примерно 8% от 1200 вылетающих и прибывающих рейсов, запланированных на день, сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что количество отмененных рейсов может возрасти в связи с усилением штормового ветра.