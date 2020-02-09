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СНГ 09.02.2020 18:33

Юношей 18 и 19 лет в украинскую армию в этом году принудительно призывать не будут

Призыв на срочную службу в армию в текущем году будет осуществляться на добровольной основе для молодых людей 18 и 19 лет, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19 - исключительно с согласия призывников", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Украина 24".

"Юношей 18 и 19 лет будем призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям", - отметил Загороднюк.

Министр также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции в Донбассе.

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Тэги: УКРАИНА, АРМИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]