Юношей 18 и 19 лет в украинскую армию в этом году принудительно призывать не будут

Призыв на срочную службу в армию в текущем году будет осуществляться на добровольной основе для молодых людей 18 и 19 лет, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19 - исключительно с согласия призывников", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Украина 24".

"Юношей 18 и 19 лет будем призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям", - отметил Загороднюк.

Министр также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции в Донбассе.